Так, в Купянском районе 24-летняя девушка публично поддерживала военную агрессиию против Украины, передает Харьковская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 24-летней девушки по факту коллаборационной деятельности", – сообщают правоохранители.
Девушку подозревают в том, что она повторяла кремлевскую пропаганду, в частности, что Россия пришла "освобождать" Украину, чтобы людям "лучше" жилось.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 24-летней девушки по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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Ранее сообщалось, что одесситы в возрасте 35 и 44 лет публично в общественных местах призывали людей поддержать власть РФ, называли войну в Украине «освободительной операцией».
Младший по возрасту мужчина называл Крым территорией РФ и восхвалял Путина, а старший уверял, что после наступления в нашем государстве «русского мира» улучшится уровень жизни.
Фигурантам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.