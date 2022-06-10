10 июня в городе Золочев умер 97-летний ветеран Второй Мировой войны Лисун Иван Васильевич, дом которого дважды обстреляли российские оккупанты.

Об этом уведомляет Золочевский поселковый совет.

Один из ударов по дому ветерана российские "асвабадители" нанесли накануне Дня Победы, 9 мая.

"Сегодня перестало биться сердце ветерана Второй мировой войны, Почетного гражданина Золочевщины, - Лисуна Ивана Васильевича", - рассказали в поселковом совете.

Односельчане рассказывают, что воевать с немецкими нацистами Иван Лисун ушел в 16 лет. За смелость и решительность во время боев с немецкими оккупантами был награжден медалями. Также во время войны получил две контузии.

Потом были тяжелые времена послевоенного восстановления страны. Иван Васильевич много работал, был добрым, мудрым, щедрым душой человеком, что более всего любила свою Родину. Он вырастил дочь и внуков, также занимался воспитанием правнуков.

"После развязывания войны российской федерацией – дом Ивана Васильевича был дважды обстрелян, он чудом остался невредимым, а дочь получила ранения. Эти трагические события тяжелым бременем легли на сердце, его душа отошла в вечность", – рассказали в поселковом совете.

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