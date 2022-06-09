На заводі "Електромашина" по вулиці Озерянській вдень 9 червня сталася пожежа.

Чорний дим харків'яни бачили з багатьох районів міста.

Як писше "Суспільне", рятувальники на місці, вони гасять полум'я. Інформації про постраждалих немає, але відомо, що пожежа сталася не від обстрілу. За даними журналістів, вогонь поширився на територію близько 2 тисяч квадратних метрів.

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