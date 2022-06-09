На заводі "Електромашина" по вулиці Озерянській вдень 9 червня сталася пожежа.
Чорний дим харків'яни бачили з багатьох районів міста.
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