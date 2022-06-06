У Харкові десять випускників школи №134 станцювали вальс на руїнах своєї школи.

Російські загарбники вдерлися у школу 27 лютого. Відбувся бій, в результаті якого українським захисникам вдалося знищити у будівлі школи близько 30 окупантів.

За словами одного з випускників школи, він на власні очі бачив, як його школа перетворилася на руїни.

«Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, — це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", — розповів Гліб Опашнян в ефірі «Суспільне».

Нагадаємо, у Харкові та області росіяни зруйнували як мінімум 263 дитячі садки, школи та інших навчальних заклади, вісім з них — знищено повністю.

Цю інформацію Харківська обласна прокуратура опублікувала 18 травня. Але ця цифра продовжує зростати, адже окупанти кожного дня випалюють, знищують, перетворюють на руїни об’єкти цивільної інфраструктури.

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