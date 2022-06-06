Российские захватчики ворвались в школу 27 февраля. Состоялся бой, в результате которого украинским защитникам удалось уничтожить в здании школы около 30 оккупантов.
По словам одного из выпускников школы, он собственными глазами видел, как его школа превратилась в руины.
"Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и угодил в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, - это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы", — рассказал Глеб Опашнян в эфире «Суспільне».
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Напомним, в Харькове и области россияне разрушили как минимум 263 детских сада, школы и других учебных заведений, восемь из них — уничтожены полностью.
Эту информацию Харьковская областная прокуратура опубликовала 18 мая. Но эта цифра продолжает расти, ведь оккупанты каждый день выжигают, уничтожают, превращают в руины объекты гражданской инфраструктуры.
Также Politeka.net писала, во что россияне превратили шкло в Луганской области - ФОТО.
Кроме того, появилась информация, смогут ли украинские дети пойти в школу с 1 сентября.
Кроме того сообщалось, что ВНО-2022 будут сдавать онлайн, обмудсмен раскрыл абитуриентам подробности.