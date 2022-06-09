На заводе "Электромашина" по улице Озерянской днем 9 июня произошел пожар.
Черный дым харьковчане видели из многих районов города.
Как
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Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Напомним, о повторном наступление на Харьков: как на самом деле обстоят дела у оккупантов.
Как Politeka сообщала, в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео.
Также Politeka писала, ВСУ на Харьковщине разгромили оккупантов из-за нелепой ошибки командования рф.