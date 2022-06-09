На заводе "Электромашина" по улице Озерянской днем 9 июня произошел пожар.

Черный дым харьковчане видели из многих районов города.

Как пишет "Суспільне", спасатели на месте, они тушат пламя. Информации о пострадавших нет, но известно, что пожар произошел не от обстрела. По данным журналистов, огонь распространился на территорию около 2 тысяч квадратных метров.

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Напомним, о повторном наступление на Харьков: как на самом деле обстоят дела у оккупантов.

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