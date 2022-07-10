Оккупанты заявили, что Харьковская область является «неотъемлемой частью российской земли», указывая на то, что кремль намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Об этом сообщается в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, российское оккупационное правительство в Харьковской области продемонстрировало населению новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из герба Харькова XVIII ст.

"Откровенное использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской россии, четко указывают на аннексию, вместо использования образов и риторики, поддерживающих создание «народной республики», подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержания юга Украины", – считают эксперты.

В Институте также добавили, что скорость, с которой оккупационные власти Харьковщины создали гражданскую администрацию и ввели там военное положение, еще раз указывает на то, что кремль "активно добивается легитимации и консолидации власти оккупационной администрации Харьковской области для поддержки этой более широкой территориальной цели".

Напомним, ракеты из Белгорода не долетели до Украины и уничтожили состав самих оккупантов.

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