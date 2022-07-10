Об этом сообщается в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).
Так, российское оккупационное правительство в Харьковской области продемонстрировало населению новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из герба Харькова XVIII ст.
"Откровенное использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской россии, четко указывают на аннексию, вместо использования образов и риторики, поддерживающих создание «народной республики», подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержания юга Украины", – считают эксперты.
В Институте также добавили, что скорость, с которой оккупационные власти Харьковщины создали гражданскую администрацию и ввели там военное положение, еще раз указывает на то, что кремль "активно добивается легитимации и консолидации власти оккупационной администрации Харьковской области для поддержки этой более широкой территориальной цели".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Эпичный взрыв прогремел на газовой станции в россии, все в огне: появились подробности и кадры с места
Сроки окончания войны: в Офисе президента согласились с прогнозами украинской разведки
Дочь Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестричку: "Небольшой отчет..."
Кароль в платье с огромной бабочкой пленила роковым образом: "Твои грехи"
Напомним, ракеты из Белгорода не долетели до Украины и уничтожили состав самих оккупантов.
Как сообщала Politeka, протестующие штурмом взяли резиденцию президента на Шри-Ланке, звонок пути не помог.
Также Politeka писала, что выезд мужчины за границу расширяют, в ОП сообщили, кого начнут выпускать.