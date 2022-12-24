Депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии горсовета приняли решение избавится от Пушкина.

Как пишет Politeka.net, во время внеочередной сессии Харьковского облсовета депутаты приняли решение переименовать Харьковский драмтеатр им. Пушкина. Депутатам удалось это только с четвертой попытки. Интересно, что две сессии пришлось отменить из-за этого вопроса, а во время третьей сессии не хватило голосов, чтобы внести его в повестку дня, передает 2day.

В пояснительной записке решения отмечено, что коллектив драмтеатра хочет работать по законам Украины, включив в свой репертуар произведения украинских писателей, а также перевели русскоязычные спектакли на украинский язык.

Стоит отметить, что в середине декабря известные харьковчане написали открытое письмо президенту Украины, где назвали Пушкина угрозой украинской нацбезопасности. Среди тех, кто его подписал, были Сергей Жадан, Ольга Туруля-Прасолова, Яна Партола и многие другие.

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