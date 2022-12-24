Как пишет Politeka.net, во время внеочередной сессии Харьковского облсовета депутаты приняли решение переименовать Харьковский драмтеатр им. Пушкина. Депутатам удалось это только с четвертой попытки. Интересно, что две сессии пришлось отменить из-за этого вопроса, а во время третьей сессии не хватило голосов, чтобы внести его в повестку дня, передает 2day.
В пояснительной записке решения отмечено, что коллектив драмтеатра хочет работать по законам Украины, включив в свой репертуар произведения украинских писателей, а также перевели русскоязычные спектакли на украинский язык.
Стоит отметить, что в середине декабря известные харьковчане написали открытое письмо президенту Украины, где назвали Пушкина угрозой украинской нацбезопасности. Среди тех, кто его подписал, были Сергей Жадан, Ольга Туруля-Прасолова, Яна Партола и многие другие.
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