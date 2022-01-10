Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, к месту ЧП направили три отделения спасателей на автоцистернах.

На момент их прибытия в квартире на пятом этаже горел коридор и комната, кроме того, огонь перекинулся на балкон.

Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили двоих мужчин 49 и 56 лет.

Бойцы ГСЧС вынесли их на свежий воздух.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.

На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.

Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

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