Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, к месту ЧП направили три отделения спасателей на автоцистернах.
На момент их прибытия в квартире на пятом этаже горел коридор и комната, кроме того, огонь перекинулся на балкон.
Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили двоих мужчин 49 и 56 лет.
Бойцы ГСЧС вынесли их на свежий воздух.
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Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.
На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.
Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.