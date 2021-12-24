В Красноградском районе вспыхнул двухэтажный дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Горела квартира в двухэтажном доме, площадь пожара составила пять квадратных метров.
Спасатели обнаружили двух мужчин, которые находились в бессознательном состоянии.
Один из потерпевших скончался, второго доставили в реанимацию.
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Еще пятерых жителей дома эвакуировали. Сейчас выясняется причина инцидента.
Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше дестяка человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.
Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,
Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.
К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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