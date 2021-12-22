По данным облуправления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, сообшение о пожаре поступило в 22.09.
На ферме под Харьковом 21 декабря горело около четырех тонн сена в хозяйственной пристройке для скота.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Спасатели вывели 70 телят в соседнее помещение.
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Причина пожара устанавливается.
Ранее в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.
На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.
Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.
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