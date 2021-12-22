Под Харьковом разгорелся масштабный пожар - горело около четырех тонн сена.

По данным облуправления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, сообшение о пожаре поступило в 22.09.

На ферме под Харьковом 21 декабря горело около четырех тонн сена в хозяйственной пристройке для скота.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Спасатели вывели 70 телят в соседнее помещение.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.

На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.

Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.

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