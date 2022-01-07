На момент прибытия спасателей в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи.
Из-за сильного задымления в подъезде спасатели вывели на свежий воздух двух человек, в том числе одного 1 ребенка.
Пожар был ликвидирован.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Ранее сообщалось, что в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.
Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.
Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.
Напомним, вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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