В Харькове ночью из дома эвакуировали людей - в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям раскрыли детали.

На момент прибытия спасателей в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи.

Из-за сильного задымления в подъезде спасатели вывели на свежий воздух двух человек, в том числе одного 1 ребенка.

Пожар был ликвидирован.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.

Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.

Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.

Напомним, вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

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