В одном из детских садов Харькова произошло массовое отравление - названа предварительная причина.

Специалисты Главного управления Госпродподтребслужбы провели инспекцию в учреждении.

Согласно документам, свежемороженую рыбы в детское учреждение поставляет предприятие, у которого нет разрешения на производство и/или хранение пищевых продуктов животного происхождение.

«Виновные лица привлечены к предусмотренной законодательством ответственности, размер штрафа составляет 52000 грн. Информация об указанном случае будет передана в правоохранительные органы», — говорится в Госпродподтребслужбе.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области за время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, скончались 6381 пациентов.

Как свидетельствуют данные мониторинговой системы МОЗ, за минувшие сутки в Харьковской области коронавирус диагностировали у 72 человек, девять пациентов с умерли от осложнений ковида.

Всего за сутки в Украине вирус выявили у 1804 граждан, 114 — умерли, 2537 — смогли побороть болезнь.

Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."

Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.