В Харькове ищут свидетелей ДТП с тремя погибшими

Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

В Чугуевском районе около 15:30 1 июня на дороге "Чугуев — Меловое" в районе 20 километра столкнулись автомобили Toyota Hilux и Daewoo Lanos.

Водитель и две пассажирки Daewoo Lanos от полученных травм скончались на месте.

"В настоящее время следственным управлением главного управления Нацполиции в Харьковской области проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия", — рассказали сотрудники полиции.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-64 или 097-222-6970.

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Как сообщают в местных телеграм-каналах, у одной женщины в результате аварии сотрясение и открытый перелом ноги, у другой порвало до кости ногу возле щиколотки.

Они перебегали дорогу в неположенном месте. Выйдя с автобуса, они решили перебежать дорогу не дойдя до пешеходного перехода 20 метров.

Официальные подробности и причины аварии выясняются.

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