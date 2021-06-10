Мощный пожар вспыхнул на Харьковщине из-за молнии

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Молния попала прямо в дом, когда хозяева отсутствовали в помещении.

Для тушения пожара выехали два отделения спасателей. На момент их прибытия, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.

Так, огонь охватил одну из квартир, вспыхнули домашние вещи и мебель, пламя вырывалось из окна наружу.

Из другого окна 73-летний мужчина звал на помощь - на окнах у него стоят решетки, и выбраться у него не получалось.

Спасатели смогли вытащить мужчину и передать медикам скорой.

Пожарные эвакуировали 15 человек из-за сильного задымления.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Причину возгорания устанавливается.

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