Мощный пожар вспыхнул на Харьковщине из-за молнии
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
Молния попала прямо в дом, когда хозяева отсутствовали в помещении.
Для тушения пожара выехали два отделения спасателей. На момент их прибытия, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
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Ранее мы писали, что в харьковчанин не мог выбраться из горящей квартиры
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.
Так, огонь охватил одну из квартир, вспыхнули домашние вещи и мебель, пламя вырывалось из окна наружу.
Из другого окна 73-летний мужчина звал на помощь - на окнах у него стоят решетки, и выбраться у него не получалось.
Спасатели смогли вытащить мужчину и передать медикам скорой.
Пожарные эвакуировали 15 человек из-за сильного задымления.
К счастью, никто из жителей не пострадал. Причину возгорания устанавливается.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.