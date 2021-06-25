В Харькове произошла авария с бетономешалкой
Об этом сообщили в соцсетях.
Так, на пр. Гагарина сегодня утром, 25 июня, произошло ДТП с бетономешалкой.
Предварительно установлено, что бетономешалка не уступила дорогу ВАЗу, в результате чего "Жигули" снесли ограждение на разделительной полосе.
Официальная информация проверяется.
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Автомобиль получил значительные повреждения - он фактически смят.
По словам свидетелей аварии, авто зацепило женщину и девочку, которая ехала на велосипеде, ребенка госпитализировали в больницу.
Официальная информация уточняется.
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