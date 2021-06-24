На Харьковщине порезали женщину

Полицейские установили, что 46-летнюю харьковчанку порезал в собственном доме ее сожитель.

Во время конфликта мужчина нанес ей несколько ножевых ранений в область брюшной полости и предплечья.

Злоумышленником оказался 59-летний житель Изюмского района.

Сотрудники полиции задержали его, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.

Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.

"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.

Видео с места ЧП здесь.

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