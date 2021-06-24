Харьковщина попала в топ-пять областей по новым заболевшим ковидом
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (223), а также Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
О ЧП сообщили представители администрации парка - аттракцион перестал работать из-за отсутствия электропитания.
В кабинках аттракциона находились люди.
"До момента подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки мать с ребенком с помощью автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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