В Харькове женщина рухнула под троллейбус

Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.

Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.

"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.

Видео с места ЧП здесь.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

О ЧП сообщили представители администрации парка - аттракцион перестал работать из-за отсутствия электропитания.

В кабинках аттракциона находились люди.

"До момента подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки мать с ребенком с помощью автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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