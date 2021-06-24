В Харькове женщина рухнула под троллейбус
Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.
Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.
"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.
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Видео с места ЧП здесь.
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
О ЧП сообщили представители администрации парка - аттракцион перестал работать из-за отсутствия электропитания.
В кабинках аттракциона находились люди.
"До момента подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки мать с ребенком с помощью автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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