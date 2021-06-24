В Харькове на канатной дороге застряли люди
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
О ЧП сообщили представители администрации парка - аттракцион перестал работать из-за отсутствия электропитания.
В кабинках аттракциона находились люди.
"До момента подачи электрического тока спасатели успели снять с одной кабинки мать с ребенком с помощью автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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А еще мы писали, что на Харьковщину надвигается адская жара
Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.
В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.
Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.
На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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