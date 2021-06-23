В Харькове пенсионер выпал из окна многоэтажки
Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
В 23:26 ночи в скорую поступило сообщение о том, что пожилой мужчина выпал из окна 6-го этажа, пенсионеру было 82 года.
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Виталий Макаренко пропал 21 июня. Он ушел из дома на ул. Гвардейцев Широнинцев на Салтовке и отправился в Григоровский бор на Холодной горе. Где он сейчас неизвестно.
Мужчина был одет в сине-белую спортивную кофту и черные штаны.
Особые приметы: брекет-система на челюстях.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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