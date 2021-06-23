Возле Харькова нашли снаряды и мину

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники обнаружили 10 артиллерийских снарядов калибра 150 мм и одну минометную мину диаметром 80 мм.

Их изъяли и обезвредили путем подрыва на специальной площадке.

Популярные статьи сейчас

Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"

Оборвалась жизнь украинского политика, без отца осталось двое детей: "Очень жаль"

Разборки пассажира и водителя маршрутки обернулись смертью: "Отказался останавливаться"

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой

Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
Показать еще

А еще мы писали, что харьковчан просят носить документы с собой на улице

23 июня Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ проводит запланированные антитеррористические учения в области.

"Обучение проходят в условиях, максимально приближенным к реальным", сообщили в Управлении СБ Украины.

СБУ

К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.

Как сообщала Politeka, подросток под Харьковом забрался на 6-метровую липу и не мог слезть: детали ЧП

Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего