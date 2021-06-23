Возле Харькова нашли снаряды и мину
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехники обнаружили 10 артиллерийских снарядов калибра 150 мм и одну минометную мину диаметром 80 мм.
Их изъяли и обезвредили путем подрыва на специальной площадке.
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