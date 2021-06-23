В Харьковской области зафиксировали новых заболевших ковидом
По данным Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины на утро 23 июня, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 26 человек.
За сутки скончались 6 пациентов.
За время эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3494 пациента.
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Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.
Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: "Уехала поступать в лицей и пропала".