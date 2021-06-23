В Харьковской области зафиксировали новых заболевших ковидом

По данным Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины на утро 23 июня, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 26 человек.

За сутки скончались 6 пациентов.

За время эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3494 пациента.

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Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.

Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.

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