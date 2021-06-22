Дома никого не было

В многоэтажке Харькова произошел пожар

ЧП произошло на проспекте Гагарина вечером 21 июня сообщают соцсетях.

Возгорание произошло на балконе, когда хозяев квартиры не было дома.

Вероятной причиной пожара может быть выброшенный этажом выше окурок, который залетел на балкон.

К счастью, пострадавших нет.

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Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В Харьковской области ограничено движение транспортных средств, фактическая масса которых составляет более 24 тонн и имеет нагрузку на ось более 7 тонн.

"Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — говорится в сообщении.

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