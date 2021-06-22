На Харьковщине из-за жары появились неудобства на дороге

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В Харьковской области ограничено движение транспортных средств, фактическая масса которых составляет более 24 тонн и имеет нагрузку на ось более 7 тонн.

"Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — говорится в сообщении.

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Виталий Макаренко пропал 21 июня. Он ушел из дома на ул. Гвардейцев Широнинцев на Салтовке и отправился в Григоровский бор на Холодной горе. Где он сейчас неизвестно.

Мужчина был одет в сине-белую спортивную кофту и черные штаны.

Особые приметы: брекет-система на челюстях.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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