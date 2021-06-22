На Харьковщине из-за жары появились неудобства на дороге
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
В Харьковской области ограничено движение транспортных средств, фактическая масса которых составляет более 24 тонн и имеет нагрузку на ось более 7 тонн.
"Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — говорится в сообщении.
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Виталий Макаренко пропал 21 июня. Он ушел из дома на ул. Гвардейцев Широнинцев на Салтовке и отправился в Григоровский бор на Холодной горе. Где он сейчас неизвестно.
Мужчина был одет в сине-белую спортивную кофту и черные штаны.
Особые приметы: брекет-система на челюстях.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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