В харьковском дельфинарии пополнение

Там на свет появился детеныш дельфина.

Новорожденный вместе с мамочкой Кики уже плавает в общем бассейне, говорится в сюжете ТСН.

У дельфинчика хороший аппетит, но он питается лишь молоком.

А вот первую рыбу попробует через несколько месяцев.

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