В харьковском дельфинарии пополнение
Там на свет появился детеныш дельфина.
Новорожденный вместе с мамочкой Кики уже плавает в общем бассейне, говорится в сюжете ТСН.
У дельфинчика хороший аппетит, но он питается лишь молоком.
А вот первую рыбу попробует через несколько месяцев.
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Также мы писали, что в больницах Харьковской области остаются 78 жителей, которые отравились накануне
Об этом сообщили в Харьковском городском совете .
По состоянию на 22 июня в больницах Харькова находятся 78 жителей, которые отравились суши.
В частности, в городской детской больнице №19 лечение проходят 16 детей.
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