В переходе харьковского метро обнаружили труп
Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи , передает "Объектив".
По словам врачей, 65-летний мужчина умер своей смертью.
“В 6:56 бригада забрала. Человек присел и умер сидя”, – рассказали в центре.
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А недавно мы сообщали, что харьковские врачи реанимировали трех человек
Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.
Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.