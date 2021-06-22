В переходе харьковского метро обнаружили труп

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи , передает "Объектив".

По словам врачей, 65-летний мужчина умер своей смертью.

“В 6:56 бригада забрала. Человек присел и умер сидя”, – рассказали в центре.

А недавно мы сообщали, что харьковские врачи реанимировали трех человек

Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.

Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.

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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

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