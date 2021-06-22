Ушел из жизни народный артист Украины

Об сообщили в Харьковском государственном академическом театре кукол им. Афанасьева, где Алексей проработал 45 лет.

Утром 22 июня умер актер Алексей Рубинский.

Алексей Рубинский был известен не только как блестящий мастер кукловождения, но и как прекрасный артист живого плана, исполнитель авторских пародий, шаржей, эстрадных миниатюр и импровизаций.

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