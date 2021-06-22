Ушел из жизни народный артист Украины
Об сообщили в Харьковском государственном академическом театре кукол им. Афанасьева, где Алексей проработал 45 лет.
Утром 22 июня умер актер Алексей Рубинский.
Алексей Рубинский был известен не только как блестящий мастер кукловождения, но и как прекрасный артист живого плана, исполнитель авторских пародий, шаржей, эстрадных миниатюр и импровизаций.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
"Любимая артистка": Остапчук с Поляковой подшутили над Кароль, Тина не смогла пройти мимо
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
Мама Сердючки удивила редким фото с мужем и красавицей дочкой: «Так похожа на...»
Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"
Также мы писали, что в больницах Харьковской области остаются 78 жителей, которые отравились накануне
Об этом сообщили в Харьковском городском совете .
По состоянию на 22 июня в больницах Харькова находятся 78 жителей, которые отравились суши.
В частности, в городской детской больнице №19 лечение проходят 16 детей.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.