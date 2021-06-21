В Харькове утонула молодая девушка
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Бригады скорой помощи пытались откачать девушку, но, к сожалению безуспешно. По предварительной информации, погибшей было всего 15 лет.
В соцсетях свидетели страшной ЧП, рассказали, что девочка отдыхала с друзьями. То, что она пропала - заметили не сразу.
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