В Харькове утонула молодая девушка

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Бригады скорой помощи пытались откачать девушку, но, к сожалению безуспешно. По предварительной информации, погибшей было всего 15 лет.

В соцсетях свидетели страшной ЧП, рассказали, что девочка отдыхала с друзьями. То, что она пропала - заметили не сразу.

Друзья бросились искать девочку в воде и долго не могли найти из-за мутного дна.

А еще и писали, что в Харьковской области за сутки увеличилось количество жертв от ковида

По данным Харьковского лабцентра, под медицинским наблюдением в области находится 1901 человек с коронавирусом.

На Троицу, 20 июня, диагноз обнаружили еще у 4 человек, а скончалось 6 пациентов.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.