В Харьковской области за сутки увеличилось количество жертв от ковида

По данным Харьковского лабцентра, под медицинским наблюдением в области находится 1901 человек с коронавирусом.

На Троицу, 20 июня, диагноз обнаружили еще у 4 человек, а скончалось 6 пациентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

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