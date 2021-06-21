В Харьковской области за сутки увеличилось количество жертв от ковида
По данным Харьковского лабцентра, под медицинским наблюдением в области находится 1901 человек с коронавирусом.
На Троицу, 20 июня, диагноз обнаружили еще у 4 человек, а скончалось 6 пациентов.
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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
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