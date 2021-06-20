В Харькове произошла перестрелка между двумя водителями
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.
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В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
Недавно мы писали, что в Харькове автобусы и троллейбусы будут ездить по новому графику
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".
Автобусы №15э изменят маршрут с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.
Троллейбусы №12 и 17 меняют маршрут с 7:00 19 июня до 22:00 20 июня.
По улице Танкопия (участок от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) проведут ремонт.
Троллейбусы №12 и 17 изменят маршрут из-за проведения ремонта. Движение запретят по улице Чкалова — от Белгородского шоссе до улицы Чкалова.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.