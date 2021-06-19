В Харьковской области коммунальщики заключили контракт на закупку 2000 литров пива

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок Prozorro , сообщает "Униан".

Так, предприятие отдаст 49 500 гривен за две тысячи литров солодового пива.

Для чего коммунальному предприятию такое количестко пива на данный момент неизвестно.

Напомним, что в Харькове автобусы и троллейбусы будут ездить по новому графику

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".

Автобусы №15э изменят маршрут с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.

Троллейбусы №12 и 17 меняют маршрут с 7:00 19 июня до 22:00 20 июня.

По улице Танкопия (участок от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) проведут ремонт.

Троллейбусы №12 и 17 изменят маршрут из-за проведения ремонта. Движение запретят по улице Чкалова — от Белгородского шоссе до улицы Чкалова.

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