В Харьковской области коммунальщики заключили контракт на закупку 2000 литров пива
Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок Prozorro , сообщает "Униан".
Так, предприятие отдаст 49 500 гривен за две тысячи литров солодового пива.
Для чего коммунальному предприятию такое количестко пива на данный момент неизвестно.
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Напомним, что в Харькове автобусы и троллейбусы будут ездить по новому графику
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".
Автобусы №15э изменят маршрут с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.
Троллейбусы №12 и 17 меняют маршрут с 7:00 19 июня до 22:00 20 июня.
По улице Танкопия (участок от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) проведут ремонт.
Троллейбусы №12 и 17 изменят маршрут из-за проведения ремонта. Движение запретят по улице Чкалова — от Белгородского шоссе до улицы Чкалова.
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