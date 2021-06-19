Харьковская область в антилидерах по заболеваемости ковидом
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях", - говорится в сообщении.
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Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
В Харькове с пищевым отравлением в больницы госпитализировали уже 57 человек: 41 взрослого и 16 детей.
Всем отравившимся жителям поставили диагноз энтероколит. Состояние пациентов средней тяжести.
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