Ситуация с вирусом в регионе - напряженная

Харьковская область в антилидерах по заболеваемости ковидом

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях", - говорится в сообщении.

Кроме того недвно мы писали, что количество госпитализаций из-за массовго отравления в Харькове возросло

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

В Харькове с пищевым отравлением в больницы госпитализировали уже 57 человек: 41 взрослого и 16 детей.

Всем отравившимся жителям поставили диагноз энтероколит. Состояние пациентов средней тяжести.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.