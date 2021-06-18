В Харьковской области произошла трагедия
Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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Об этом на официальном сайте сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
34-летняя мама ребенка сообщила полицейским, что муж избил ее дочку.
Правоохранители отправились в квартиру с проверкой и обнаружили, что 2-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях, родители не ухаживали за ней и не следили за питанием ребенка.
Ребенка забрали в больницу, где проведут тщательное обследование. Относительно отца малышки составили админпротокол.
Против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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