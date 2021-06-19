В Харькове ищут свидетелей смертельного ДТП

2 июня 2021 года около 18:00 автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с Mercedes-Benz GLE, который ехал в сторону проспекта Тракторостроителей.

От удара Chevrolet отлетел в две припаркованные KIA и Ford Transit.

39-летнего водителя Lacetti доставили в больницу, где он скончался 4 июня так и не придя в сознание.

Всех, кто стал свидетелем ДТП, правоохранители просят обращаться по телефону 063-06-66-876 или 102.

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От сильного удара животное погибло. На месте полицейские выясняют детали.

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