В Харькове ищут свидетелей смертельного ДТП
2 июня 2021 года около 18:00 автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с Mercedes-Benz GLE, который ехал в сторону проспекта Тракторостроителей.
От удара Chevrolet отлетел в две припаркованные KIA и Ford Transit.
39-летнего водителя Lacetti доставили в больницу, где он скончался 4 июня так и не придя в сознание.
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Всех, кто стал свидетелем ДТП, правоохранители просят обращаться по телефону 063-06-66-876 или 102.
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