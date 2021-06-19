Количество госпитализаций из-за массовго отравления в Харькове возросло

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

В Харькове с пищевым отравлением в больницы госпитализировали уже 57 человек: 41 взрослого и 16 детей.

Всем отравившимся жителям поставили диагноз энтероколит. Состояние пациентов средней тяжести.

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34-летняя мама ребенка сообщила полицейским, что муж избил ее дочку.

Правоохранители отправились в квартиру с проверкой и обнаружили, что 2-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях, родители не ухаживали за ней и не следили за питанием ребенка.

Ребенка забрали в больницу, где проведут тщательное обследование. Относительно отца малышки составили админпротокол.

Против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

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