Количество госпитализаций из-за массовго отравления в Харькове возросло
Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
В Харькове с пищевым отравлением в больницы госпитализировали уже 57 человек: 41 взрослого и 16 детей.
Всем отравившимся жителям поставили диагноз энтероколит. Состояние пациентов средней тяжести.
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Ребенка забрали в больницу, где проведут тщательное обследование. Относительно отца малышки составили админпротокол.
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