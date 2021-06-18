На Харьковщине произошел потоп

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В поселке Дворичне Купянского района на Харьковщине, в результате осадков произошло подтопление дождевыми потоками 26 домов.

Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия дождей .

Всего к работам было привлечено 10 человек и 7 ед. техники (из них 4 мотопомпы), от ГСЧС привлечено 6 человек и 2 единицы техники (из них 1 мотопомпа).

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Выяснилось, что 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, в том числе 17 детей.

В пресс-службе ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области отметили, что больные связывают отравление с употреблением готовых блюд в сети ресторанов.

Все подробности массового отравления выясняются.

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