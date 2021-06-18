На Харьковщине произошел потоп
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В поселке Дворичне Купянского района на Харьковщине, в результате осадков произошло подтопление дождевыми потоками 26 домов.
Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия дождей .
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Всего к работам было привлечено 10 человек и 7 ед. техники (из них 4 мотопомпы), от ГСЧС привлечено 6 человек и 2 единицы техники (из них 1 мотопомпа).
Также мы писали, что в Харькове растет количество госпитализированных с отравлением
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Выяснилось, что 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, в том числе 17 детей.
В пресс-службе ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области отметили, что больные связывают отравление с употреблением готовых блюд в сети ресторанов.
Все подробности массового отравления выясняются.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
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