В Харькове отобрали 2-летнюю девочку у родителей

Об этом на официальном сайте сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

34-летняя мама ребенка сообщила полицейским, что муж избил ее дочку.

Правоохранители отправились в квартиру с проверкой и обнаружили, что 2-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях, родители не ухаживали за ней и не следили за питанием ребенка.

Ребенка забрали в больницу, где проведут тщательное обследование. Относительно отца малышки составили админпротокол.

Против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Выяснилось, что 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, в том числе 17 детей.

В пресс-службе ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области отметили, что больные связывают отравление с употреблением готовых блюд в сети ресторанов.

Все подробности массового отравления выясняются.

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