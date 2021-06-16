Водитель мопеда "вылетел" на капот автомобиля под Харьковом
Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале "Труха".
В момент столкновения водитель мопеда залетел на капот машины, в том время как его транспорт переехала легковушка.
К счастью, водитель мопеда жив, отделался лишь царапинами и синяками.
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Видео можно увидеть здесь.
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