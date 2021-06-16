Это просто бесчеловечно

В Харькове женщина избивала ребенка - никто из прохожих не вмешался

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале "Харьков Life".

Видео с избиением сняла девочка, которая наблюдала за инцидентом.

Она даже подошла к взрослым и попросила помощи, но те не защитили малышку и сказали, что такое поведение матери ребенка они видят каждый день.

Видео можно увидеть здесь.

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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

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