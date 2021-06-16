В Харькове женщина избивала ребенка - никто из прохожих не вмешался
Об этом сообщили в местном Телеграм-канале "Харьков Life".
Видео с избиением сняла девочка, которая наблюдала за инцидентом.
Она даже подошла к взрослым и попросила помощи, но те не защитили малышку и сказали, что такое поведение матери ребенка они видят каждый день.
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Видео можно увидеть здесь.
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Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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