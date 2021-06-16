Харьковчанка разгуливала по метро в странном наряде

Так, девушка блистала в подземке в необычных динасах, фото опубликовали в Телеграм-канале "ХХ".

Одна штанина джинсов у девушки обычная, в то время как другая обрезана до колена.

"Свежие веяния моды в метро по 8", — говорится в сообщении.

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