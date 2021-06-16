Харьковчанка разгуливала по метро в странном наряде

Так, девушка блистала в подземке в необычных динасах, фото опубликовали в Телеграм-канале "ХХ".

Одна штанина джинсов у девушки обычная, в то время как другая обрезана до колена.

"Свежие веяния моды в метро по 8", — говорится в сообщении.

Также мы писали недавно, что в Харьковской области утонул шестилетний мальчик Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Специалисты 15 июня занимались поиском тела шестилетнего ребенка.

При обследовании дна пруда в селе Слобожанское Красноградского района обнаружили тело ребенка и подняли на берег.

К слову, в Харькове придумали как увековечить покойного Кернеса: "Решение поддержали".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин загремел в больницу из-за укуса змеи: предупреждение медиков.

Кроме того Politeka писала, что неравнодушные жители помогли поймать насильника на Харьковщине, фото: что известно.