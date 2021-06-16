В Харькове парень разбился насмерть

По предварительным данным, мужчина упал с крыши, тело нашли под окнами дома на проспекте улице Валентиновской.

От полученных травм он погиб на месте. Свидетели происшествия говорят, что погибшему было около 24 лет.

Официальная информация уточняется.

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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Специалисты 15 июня занимались поиском тела шестилетнего ребенка.

При обследовании дна пруда в селе Слобожанское Красноградского района обнаружили тело ребенка и подняли на берег.

К слову, в Харькове придумали как увековечить покойного Кернеса: "Решение поддержали".

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