В Харькове парень разбился насмерть
По предварительным данным, мужчина упал с крыши, тело нашли под окнами дома на проспекте улице Валентиновской.
От полученных травм он погиб на месте. Свидетели происшествия говорят, что погибшему было около 24 лет.
Официальная информация уточняется.
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