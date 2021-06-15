Умершему мэру Геннадию Кернесу присвоят звание "почетного харьковчанина"

Вопрос обсудят на сессии Харьковского горсовета 14 июля.

Члены топонимической комиссии обсудили 15 претендентов на звание "почетного харьковчанина" и поддержали идею увековечивания пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса посмертно.

Решение поддержали 14 членов комиссии, двое воздержались.

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Мэр Харькова лечился от COVID-19 в Германии. Друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что врачи уже собирались выписывать мэра, так как он шел на поправку.

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы дружили 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь, что делать", - рассказал Фукс.

Бизнесмен рассказал, что смерть Кернеса стала для него неожиданностью - мэр шел на поправку, но тут вирус дал осложнение на почки.

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