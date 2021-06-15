В Харьковской области закрыли детсад из-за вспышки опасной инфекции
Как сообщили в Валковском горсовете 15 июня, у большинства больных детей подтвердили ветряную оспу.
Детский сад в Валках не работает с 10 июня, ветрянку в учреждении подтвердили у 57% заболевших воспитанников - детсад посещает 57 детей, в 10 – подтвердили ветрянку.
Работу заведения приостановили на 21 день.
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Кроме того мы сообщали, что харьковчанин пострадал от укуса змеи
Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.
Инцидент произошел 13 июня в селе Заудье, 49-летнего мужчину укусила змея.
С укусом пальца руки пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу.
По словам специалистов , главное помнить правило, что змея никогда не нападает первой, змеи кусают если их потревожить.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."