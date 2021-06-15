В Харькове пропала женщина, которая страдает потерей памяти

61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

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