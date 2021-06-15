В Харькове пропала женщина, которая страдает потерей памяти
61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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Ранее мы писали, что мужчина поделился фото удивительной находки под Харьковом
Харьковчанин Сергей нашел в лесу возле поселка Коротич гриб весом 7,4 килограмма.
По словам мужчины, он часто ходит за грибами, но такой размер гриба увидел впервые.
Гриб-гигант харьковчанин частично пожарил на сковороде, а частично заморозил.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
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