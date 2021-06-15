В Харькове пропала женщина, которая страдает потерей памяти

61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

Ранее мы писали, что мужчина поделился фото удивительной находки под Харьковом

Харьковчанин Сергей нашел в лесу возле поселка Коротич гриб весом 7,4 килограмма.

По словам мужчины, он часто ходит за грибами, но такой размер гриба увидел впервые.

Гриб-гигант харьковчанин частично пожарил на сковороде, а частично заморозил.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."