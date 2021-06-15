Харьковчанин пострадал от укуса змеи
Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, передает "Слобідський край".
Инцидент произошел 13 июня в селе Заудье, 49-летнего мужчину укусила змея.
С укусом пальца руки пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу.
По словам специалистов , главное помнить правило, что змея никогда не нападает первой, змеи кусают если их потревожить.
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