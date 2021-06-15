Все случилось в Чугуеве

Харьковчанин пострадал от укуса змеи

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, передает "Слобідський край".

Инцидент произошел 13 июня в селе Заудье, 49-летнего мужчину укусила змея.

С укусом пальца руки пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу.

По словам специалистов , главное помнить правило, что змея никогда не нападает первой, змеи кусают если их потревожить.

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Харьковчанин Сергей нашел в лесу возле поселка Коротич гриб весом 7,4 килограмма.

По словам мужчины, он часто ходит за грибами, но такой размер гриба увидел впервые.

Гриб-гигант харьковчанин частично пожарил на сковороде, а частично заморозил.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

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