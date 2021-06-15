В Харьковской области местные жители задержали подозреваемого в изнасиловании девушки
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"Прекрасная работа харьковской полиции во взаимодействии с громадой. Спасибо всем гражданам, которые присоединились к розыску злоумышленника. Огромное количество звонков и сообщений от неравнодушных людей, которые помогли распространить ориентировки с приметами злоумышленника, множество распространений и публикаций в социальных сетях - каждое сообщение наши оперативники, полицейские, участковые и офицеры громад тщательно отработали, и есть ожидаемый результат.
Сейчас с задержанным общаются полицейские и прокуратура. Огромное спасибо всем от харьковской полиции!", - сообщил Рубель.
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Напомним, что в харьковском хостеле произошло страшное преступление
43-летний мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку.
По предварительной информации, потерпевшая проживала в одном в этом же хостеле с преступником.
В комнату к девушке зашел сосед, который проживал рядом.
Примерно через час после инцидента полиция задержала злоумышленника. Начато уголовное производство по факту изнасилования.
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