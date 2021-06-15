Мужчина поделился фото удивительной находки под Харьковом
Харьковчанин Сергей нашел в лесу возле поселка Коротич гриб весом 7,4 килограмма.
По словам мужчины, он часто ходит за грибами, но такой размер гриба увидел впервые.
Гриб-гигант харьковчанин частично пожарил на сковороде, а частично заморозил, сообщает "Слободской край".
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Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.
Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.
"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.
Видео спасения здесь.
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