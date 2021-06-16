В Харькове от удара током погиб мужчина

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию Харькова поступило сообщение о том, что на стройке по улице Жилярди от удара электротоком погиб мужчина.

"Пострадавший умер до прибытия скорой медицинской помощи. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг", — говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации, мужчина взял в руки включенный в сеть удлинитель, от которого оторвался провод.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

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По предварительным данным, мужчина упал с крыши, тело нашли под окнами дома на проспекте улице Валентиновской.

От полученных травм он погиб на месте. Свидетели происшествия говорят, что погибшему было около 24 лет.

Официальная информация уточняется.

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