В Харькове от удара током погиб мужчина
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В полицию Харькова поступило сообщение о том, что на стройке по улице Жилярди от удара электротоком погиб мужчина.
"Пострадавший умер до прибытия скорой медицинской помощи. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг", — говорится в сообщении полиции.
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По предварительной информации, мужчина взял в руки включенный в сеть удлинитель, от которого оторвался провод.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
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По предварительным данным, мужчина упал с крыши, тело нашли под окнами дома на проспекте улице Валентиновской.
От полученных травм он погиб на месте. Свидетели происшествия говорят, что погибшему было около 24 лет.
Официальная информация уточняется.
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