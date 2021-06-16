Появились детали смертельного столкновения бензовоза и "Газели" в Харькове
На автодороге Чугуев-Меловое в селе Первомайское Купянского района произошло столкновение транспортных средств "КАМАЗ" и "Газель".
Полицейские предварительно установили, что водитель "Газель" выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "КАМАЗ".
В результате страшного ДТП погиб 41-летний мужчина.
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Все обстоятельства аварии выясняются.
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