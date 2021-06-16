Появились детали смертельного столкновения бензовоза и "Газели" в Харькове

На автодороге Чугуев-Меловое в селе Первомайское Купянского района произошло столкновение транспортных средств "КАМАЗ" и "Газель".

Полицейские предварительно установили, что водитель "Газель" выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "КАМАЗ".

В результате страшного ДТП погиб 41-летний мужчина.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

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